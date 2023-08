Notizie Calcio Napoli - La Fiorentina cercherà di chiudere il suo calciomercato con un difensore centrale e il nome in cima alla lista dei viola è quello di Murillo Santiago Costa dos Santos del Corinthians. Per il centrale, già accostato al Napoli nelle scorse settimane, il club di Firenze ha presentato una prima offerta da 8 milioni di euro, rifiutata, alzandola poi fino a 12. I brasiliani hanno però detto no, serviranno 20 milioni per chiudere l'affare. Lo riporta la redazione di TMW.