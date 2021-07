Intervistato dal sito ufficiale della UEFA, il difensore dell'Ucraina Mykola Matvienko ha risposto alla domanda se l'interesse delle formazioni di Premier League sono una motivazione in più in vista del match contro l'Inghilterra: "No, non ho bisogno di ulteriori motivazioni. Stiamo rappresentando la nostra nazionale e l'atmosfera è fantastica qui. Dobbiamo puntare su questo".