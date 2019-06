Accostato al Napoli, Lirola ammette: "E' arrivato il momento di cambiare squadra"

Ultime calciomercato Napoli. Pol Lirola è tra i terzini destri accostati al Napoli in questa sessione di mercato: della trattativa ve ne parlammo in esclusiva proprio noi di CalcioNapoli24.it, prima che gli azzurri virassero con decisione su Giovanni Di Lorenzo per l'out di destra.

Lirola annuncia l'addio al Sassuolo

Adesso però l'avventura di Lirola in neroverde sermbra essere giunta ai titoli di coda. Lo stesso classe '97 ha ammesso di guardarsi intorno a caccia di nuove avventure professionali. Ecco le sue parole direttamente dal ritiro della Spagna Under 21: