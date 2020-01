Sirene inglesi per Kurzawa, terzino sinistro del PSG in scadenza di contratto. L'Arsenal avrebbero avviato i contatti con il calciatore, al quale è stato offerto un contratto in vista di giugno per un'operazione a parametro zero. Secondo quanto riportato da RMC Sport non è escluso che i Gunners possano decidere di anticipare l'affare già a fine gennaio. Il terzino era stato anche accostato al Napoli.