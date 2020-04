Zenit, Kokorin accostato al Napoli: "Ho il contratto in scadenza e penso a un futuro in Italia"

Ultime calciomercato Napoli. Tra i tanti nomi accostato al Napoli per il reparto offensivo c'è anche quello di Aleksandr Kokorin, attaccante dello Zenit in prestito al PFK Soci. In scadenza di contratto questa estate, il 29enne ha rilasciato alcune dichiarazioni a Centro Suono Sport, nel corso della trasmissione Te la do io Tokyo:

Vede un suo futuro in Italia?

"Ci sono molte squadre interessate, vediamo. Fra poco il mio contratto scade e a breve dovrò fare il punto della situazione. Mi piace l’Italia e lo stile di vita italiano. È vero che la Serie A ha un gioco più chiuso rispetto alla Liga, però la Roma che ho visto nel 2018 mi piaceva molto". Quali sono le sue qualità tecniche?

"Io posso giocare come prima punta, esterno e ala. Copro tutta la fase offensiva. La mia migliore stagione l’ho fatta giocando da numero 10 dietro la punta, lì secondo me riesco ad esprimermi al meglio". Com’è la situazione coronavirus in Russia?

"La quarantena era stata dichiarata fino al 30 aprile, credo che oggi o domani capiremo se sarà prolungata o meno. A Mosca la situazione non è bella, si parla di 5mila nuovi positivi; a San Pietroburgo la situazione è un po’ più tranquilla".