Accostato al Napoli, Itakura assente oggi al raduno del 'Gladbach: il vero motivo

Ultime notizie calciomercato SSC Napoli - Accostato agli azzurri, Ko Itakura non era presente oggi al raduno del Monchengladbach. Il Borussia, infatti, si è ritrovato oggi verso l'ora di pranzo per il primo allenamento di inizio stagione ma tra gli uomini a disposizione del tecnico Gerardo Soene non era presente Ko Itakura, centrale difensivo nel mirino del Napoli per il dopo Kim Minjae.

In realtà, il vero motivo della sua assenza al raduno odierno non è il calciomercato: il difensore ha risposto a giugno alla convocazione del Giappone, giocando l'ultima gara con la Nazionale lo scorso 20 giugno. Vacanze prolungate quindi per lui, come anche per molti calciatori del Napoli che hanno risposto alle convocazioni delle Nazionali. E che raggiungeranno il gruppo a Dimaro con qualche giorno di ritardo.