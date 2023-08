Accostato al Napoli, Gudmundsson sospeso in nazionale per accuse di molestie sessuale: "Sono innocente"

Calciomercato Napoli - E’ Albert Gudmundsson l’ultimissima idea in casa Napoli per sostituire un partente Hirving Lozano. Un talentoso giocatore attualmente al Genoa ma che sta vivendo un periodo personale estremamente turbolento a causa di una grave accusa.

Gudmundsson accusato di molestie: aperta un'indagine

Il giocatore, infatti, è stato escluso dalla nazionale islandese in questi giorni a causa di un'indagine nei suoi confronti per molestie sessuali. Non sono stati forniti ulteriori dettagli a proposito, ma c'è la denuncia di una ragazza alla quale lui ha risposto così ai media islandesi: “Sono totalmente innocente ma non parlerà di questo caso finché non sarà terminata l’indagine”.