Accostato al Napoli, Corsi tuona su Fazzini: "Proposta Lazio irricevibile, a questo punto resta ad Empoli"

Calciomercato SSC Napoli - Furibondo e infastidito, il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi, quando parla del futuro di Fazzini (conteso al momento da Lazio e azzurri) a Lalazio.com:

"Fazzini e la Lazio? Quella loro proposta è irricevibile, che le devo dire che mi va bene? Guardi, io di Lotito e della Lazio ho il massimo rispetto, ci conosciamo e ci stimiamo da anni, ci siamo sentiti più di una volta, si può parlare, si possono fare diverse cose, ma quella loro proposta lì per Fazzini, non va bene poi vedremo…

Una proposta che a me non va bene, io non chiudo le porte a nessuno, ma se così stanno le cose, non lo vendo, magari a giugno andrà meglio per noi, vedremo", dice Fabrizio Corsi che poi dà anche una notizia, anche perché dopo averlo messo fuori rosa, il patron annuncia che "domani (9 gennaio, ndr) tornerà in campo ad allenarsi e pronto per giocare, per noi Fazzini è un giocatore importante".

Futuro? Non lo so, sono rimasto basito dal fatto che un giocatore non venga a giocare la partita e non si alleni anche per questa situazione. Distratto dalla Lazio? Guardi lasciamo perdere per favore".