Accostato al Napoli, clamorosa rottura Ceballos-Zidane: "Non voglio più lavorare con te!"

Ultime notizie calcio Napoli - Nella rivoluzione che sta prendendo piede al Real Madrid sembra poter rientrare anche Dani Ceballos . Il talento scuola Betis è in uscita, visto che il rapporto con Zinedine Zidane sarebbe arrivato ai minimi termini.

Calciomercato Napoli le ultimissime sull'ipotesi Ceballos

Secondo quanto riferisce Goal.com quando Zidane gli ha comunicato di essere intenzionato ad escluderlo perché non rientrava nei suoi piani tecnici, il centrocampista ha affermato di non voler più lavorare con lui. "Non c'è problema, nemmeno io voglio più lavorare con te" . Nelle scorse settimane Ceballos si era lamentato del proprio minutaggio in campo: 34 presenze totali, ma tantissime tribune nel finale di stagione.

Il classe 1996 è stato accostato al Napoli, ma interesserebbe anche al Tottenham e potrebbe rientrare nell'affare Eriksen, con il danese che è un obiettivo del Real Madrid.