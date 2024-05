Accostato al Napoli, Buongiorno: "Futuro? Torino mi ha permesso di crescere, ora mi concentro su..."

Calciomercato Napoli - Sarà all'Europeo protagonista dell'Italia di Spalletti ed è nel mirino del Napoli di Manna-Conte per rinforzare la difesa: Alessandro Buongiorno si unirà oggi alla Nazionale di Spalletti per il raduno di Coverciano. Inizia l’avventura per i trenta calciatori convocati, che diventeranno 26 in vista della partenza per la Germania. Il difensore granata ha un posto garantito sull’aereo, è un papabile titolare.

Calciomercato, futuro Buongiorno: l'intervista

Il difensore numero 4 del Torino Alessandro Buongiorno ha parlato a Nss Sports:

"Se mi fermo un attimo a pensare, capisco quanto dedizione è servita per andare a giocare un Europeo. Ma non sarà facile mantenere questi livelli. La mia maturità e la mia leadership sono qualità innate su cui però ho dovuto lavorare. Ho preso spunto dai calciatori con più carisma fin dai primi allenamenti con la prima squadra. Anche la mia famiglia mi ha aiutato ad avere questa mentalità".

Buongiorno ha poi riflettuto sulle sue radici torinesi:

"Nella nostra città c’è tutto, ma non è caotica, bensì a misura d’uomo. Trovo che Torino sia molto sottovalutata, mi ha permesso di crescere".

Inevitabile la domanda sul futuro:

"Mi concentro sul presente, cercando di essere professionale, serio e onesto, spero che questo mi venga riconosciuto. Non mi concentro su un singolo traguardo, ma sullo stare bene".

Buongiorno nel mirino del Napoli

Buongiorno-Napoli: l'offerta

Avanza la trattativa del Napoli intanto proprio per Buongiorno: l'incontro fra Manna e il suo entourage ha dato i suoi frutti. Il collega esperto di mercato Nicolò Schira scrive via X: