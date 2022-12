Accostato al Napoli, Brekalo è pronto a tornare in Serie A: la squadra

Calciomercato Napoli - Ricordate Josip Brekalo? Aveva impressionato con la maglia granata del Torino con 7 gol e 2 assist, al punto di finire nel mirino anche degli azzurri. Adesso può rinforzare un'altra squadra di Serie A e tornare nel campionato italiano a gennaio. Dopo il mancato riscatto da parte del Torino infatti Brekalo è rientrato al Wolfsburg dove però non ha trovato tanto spazio ed è ai margini della rosa di Niko Kovac: il trequartista croato vanta soltanto 313' nella prima metà di campionato.

Calciomercato Serie A, torna Brekalo: è nel mirino del Monza

Come riporta Sky, Brekalo può tornare in Serie A, precisamente al Monza: andrebbe a rinforzare la trequarti per il 3-4-2-1 di Palladino. È questo l'obiettivo del mercato di gennaio per il Monza che, a pochi giorni dall'apertura ufficiale della sessione invernale, è vicino ad un acquisto in quella posizione del campo:

"Si tratta di Josip Brekalo, trequartista classe 1998 del Wolfsburg che lo scorso anno ha indossato la maglia del Torino. Il croato è ormai ad un passo e l'operazione dovrebbe essere definita a inizio gennaio, quando Galliani rientrerà delle vacanze. Brekalo, in scadenza di contratto con il Wolfsburg a giugno, si trasferirà a titolo definitivo".