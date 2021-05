Ultime notizie calcio mercato Napoli - Accostato a lungo al Napoli nelle precedenti sessioni di mercato, German Pezzella sembra stavolta davvero vicino alla cessione. La Fiorentina, infatti, spera di incassare almeno 10 milioni vendendo il proprio capitano. Sulle sue tracce ci sono Milan di Pioli in Italia, dal Valencia e dal Getafe in Spagna e dal Bayer Leverkusen in Germania. A riportare la notizia è FirenzeViola.it.