Accelerata Napoli per Gabriel! Il Mattino svela: Giuntoli vuole ingaggiarlo subito per averlo al top in ritiro

Calciomercato Napoli, l'edizione odierna de Il Mattino prova ricostruire il doppio affare col Lille per Osimhen e Gabriel. In quest'ultimo caso va liberato uno slot da extracomunitario. In ogni caso, il Lille fa capire che ci vogliono almeno 70 milioni per Osimhen e 40 per Gabriel. La trattativa non sarà così semplice ma in ogni caso il Napoli (e Gattuso) hanno scoperto le proprie carte.

Mercato Napoli, doppio affare col Lille: Gabriel e Osimhen