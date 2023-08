Calciomercato - Accelerata della Lazio che ha sbloccato il proprio mercato dopo settimane di attesa.

Mercato Lazio, arriva anche Kamada

Come infatti confermano i colleghi di Tuttomercatoweb, dopo Gustav Isaksen dal Midtjylland costato 13 milioni più bonus, il club biancocelesti ha chiuso anche per Daichi Kamada accostato anche al Napoli. Contratto biennale più opzione per il terzo per il trequartista asiatico atteso nella Capitale nelle prossime ore.