A Spalletti non dispiace l'attuale rosa, ma ci aggiungerebbe questo rinforzo

Calciomercato Napoli - La Repubblica oggi edicola svela la posizione di Luciano Spalletti in merito all'attuale situazione del Napoli:

A Spalletti non dispiacerebbe restare con la rosa attuale, magari inserendo un terzino sinistro ( l’obiettivo è sempre Emerson Palmieri), ma ha sposato la linea della società e sta lavorando a tutte le alternative. Il Napoli resta vigile a fari spenti e prepara il primo appuntamento della stagione, il ritiro a Dimaro. I dieci giorni nella Val di Sole ( 15- 25 luglio) consentiranno a Spalletti di valutare l’intero organico e quei giocatori attualmente in bilico come Malcuit, Luperto e lo stesso Ounas.