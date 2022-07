A Castel di Sangro Spalletti lavorerà con la difesa al completo: Kim ai dettagli, Ounas ai saluti

L'edizione odierna del Mattino ritaglia ampio spazio alle operazioni di calciomercato del Napoli. In entrata ed in uscita, il quotidiano riferisce gli ultimi aggiornamenti.

A proposito di uscite, Ounas è sempre sulla lista di sbarco, ma al momento nessuno si è presentato dalle parti di Castel Volturno con l’offerta giusta, motivo per il quale al momento l’algerino non si muoverà. In attesa di capire che ne sarà di Adam, il Napoli si affretta a definire gli ultimi dettagli legati all’ufficialità di Kim, difensore che andrà completare il reparto dopo l’arrivo di Ostigard. A Castel di Sangro Spalletti lavorerà con la difesa al completo e potrà capire quali sono le coppie meglio assortite in vista dell’esordio del prossimo 15 agosto contro il Verona.