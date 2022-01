8 milioni e non 11,5 netti: Insigne al Toronto, ecco le vere cifre del contratto

Quando ormai è ufficiale il passaggio al Toronto da luglio, spuntano le vere cifre dello stipendio di Insigne in MLS. Lorenzo Insigne sarà un nuovo giocatore del Toronto FC e da luglio 2022 giocherà in MLS. Sarà il giocatore più pagato della lega per i prossimi cinque anni. Ma quali sono le vere cifre del contratto? Davvero si appresta a guadagnare 11,5 milioni netti a stagione più 4,5 di bonus?

Ultime calciomercato Napoli

Insigne Toronto, ecco le vere cifre del contratto

La redazione di MLSsoccerItalia, molto vicina alle notizie del campionato nordamericano, ha appena pubblicato un focus sulle vere cifre del contratto di Lorenzo Insigne con il Toronto:

"Una fonte diretta molto vicina all’operazione e direttamente dal Canada ci ha svelato le vere cifre dell’affare che ha convinto Lorenzo Insigne a firmare per Toronto FC: contratto di cinque anni e mezzo a otto milioni di euro netti più bonus a stagione. La cifra corretta verrà poi ovviamente pubblicata dall’associazione dei giocatori MLS a settembre 2022 nel secondo giro di pubblicazioni stagionali".

Insigne al Toronto

Non guadagnerà quindi 11,5 milioni netti più i 4,5 di bonus di cui si è tanto parlato: