Ultimissime calcio Napoli - La SSC Napoli comunica di aver sollevato dall'incarico di Responsabile Tecnico della squadra Primavera il Signor Roberto Baronio.

La Società ringrazia l'allenatore per l'impegno e la professionalità profusi in questi mesi di lavoro, augurando le migliori fortune per il proseguimento della carriera professionale.