Napoli - Si conclude l'avventura di mister Luigi Sponzilli, ex calciatore della Primavera del Napoli negli anni '70, alla guida di una delle categorie della scuola calcio 'Gaetano Scirea'. L'allenatore comunica di esser stato benissimo in una realtà produttiva e florida come la Gaetano Scirea e ci ha tenuto a ringraziare la dirigenza della società. Curiosi di vedere su quale panchina siederà il tecnico al quale facciamo un grosso in bocca al lupo.