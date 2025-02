SSC Napoli, un centrocampista classe 2008 convocato in Nazionale u-17!

L'Italia Under 17 campione d'Europa in carica, dopo le amichevoli contro la Spagna giocate a gennaio a Coverciano (due sconfitte: 2-0 e 2-1), tornerà in campo per un prestigioso doppio confronto con i pari età della Francia, in programma martedì 18 (ore 15:30) e giovedì 20 febbraio (ore 11:00) presso il CNFE di Clairefontaine. Il CT Massimiliano Favo ha convocato 22 calciatori, tutti nati nel 2008 eccetto due 2009.

Tra i convocati anche Vincenzo Prisco, giovane centrocampista classe 2008 della SSC Napoli.