Primavera, Tsoungui e Vrikkis si aggregano definitivamente al Napoli di Baronio: bocciati altre tre giovani

“Il ritiro e’ terminato, dobbiamo fare le valutazioni”, racconto’ Baronio a Rivisondoli dopo Napoli-Ladispoli. Le scelte sono state compiute: non confermati l’esterno sinistro Corbacho, il centrocampista Ektoras e l’attaccante Cugunovs, farà parte dell’organico di Baronio soltanto lo svizzero di origini Camerun Tsoungui, difensore centrale adattabile anche nel ruolo di terzino sinistro come nel test in corso contro la Frattese, squadra che milita nel campionato d’Eccellenza, al Ianniello.

Tsoungui Non e’ finita qui, si aggregherà quando avrà recuperato dall’infortunio anche il centrocampista Agapios Vrikkis, nella scorsa stagione al Padova. Vrikkis vanta anche un’esperienza nel vivaio del Torino dopo essere cresciuto nell’Apoel Nicosia. Il centrocampista cipriota ha nel suo curriculum anche otto presenze in Nazionale Under 17 con un gol e un assist.