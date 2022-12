Primavera, tanti talenti ma pochi punti: serve una sterzata per evitare dispiaceri

C'è un Napoli che vola ed è in testa alla classifica, ed è quello allenato da Luciano Spalletti, e un altro che, nonostante le buone individualità, non riesce ad imporsi, ed è quello della Primavera, allenata da Frustalupi. Un gruppo che non è ancora stato in grado di trovare continuità di rendimento, centrando la vittoria soltanto tre volte in campionato, in 12 partite disputate, con tre pareggi che portano in dote 12 punti, uno solo in più sulla zona playout.

Benedetto Barba

Primavera ricca di talenti ma con pochi punti

Media reti molto bassa, i partenopei hanno trovato il gol in dodici occasioni, dimostrando le difficoltà di un reparto offensivo che non riesce ad esprimersi al meglio: Gioielli è il capocannoniere della squadra con 3 gol, seguono Iaccarino e Spavone con 2. Con la partenza di Giuseppe Ambrosino, che lo scorso anno aveva segnato ben 19 reti, la squadra azzurra non è riuscita a trovare la stessa quantità di marcature, subendone, tra l'altro, anche 17 in questa stagione.

Il Napoli Primavera, però, è una squadra con tanto talento, cosa evidenziato anche da Luciano Spalletti, che ha portato con sé sei azzurrini nella preparazione in Turchia, ad Antalya. Sono stati aggiunti al gruppo: Daniel Hysaj, difensore classe 2003, il capitano Benedetto Barba, Matteo Marchisano e i tre centrocampisti Gennaro Iaccarino, Lorenzo Russo e Alessandro Spavone.

Una rosa che, nonostante i nomi citati, ai quali va aggiunto quello del centrocampista Alessio Lettera, ex Juve Stabia, può contare su Obaretin, Boni e Rossi, arrivati dal Milan. Ma su tutti, spicca sicuramente il talento di Jorge Alastuey, ex Barcellona, classe 2003, centrocampista dotato di gran tecnica e di un’ottima visione di gioco che nei primi due turni di Coppa Italia è andato due volte in gol: un colpo in prospettiva per la formazione partenopea che resterà con la squadra allenata da Frustalupi.

La prima parte non è stata per niente positiva, servirà una una sterzata alla ripresa per rimettersi in carreggiata e scrollarsi di dosso una classifica che non sorride, anzi preoccupa e non poco.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli