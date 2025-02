Primavera, Napoli-Pisa oggi alle 12: gli azzurrini in lotta per il primo posto! Segui la diretta testuale su CalcioNapoli24

Il Napoli Primavera, dopo cinque risultati utili consecutivi, continuerà la caccia al primo posto in classifica contro il Pisa allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola. Gli azzurrini oggi alle ore 12:00 affrontano il Pisa, che non è in un periodo di forma. I ragazzi di Innocenti non vincono da ben 6 partite.

La squadra di Dario Rocco è a -6 dal primo posto occupato dal Frosinone, ricordiamo che il primo posto vale l’accesso diretto al campionato di Primavera 1, mentre dalla seconda alla quinta posizione si passa per i play-off. Seguiremo la partita tra Napoli e Pisa live dallo stadio Piccolo con la diretta testuale e foto dell'evento.