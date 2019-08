Primavera, Napoli-Juve Stabia 2-5: crollo per i ragazzi di Baronio, poker per la vespetta Della Pietra

Prosegue la preparazione della Primavera della SSC Napoli che ha ospitato, in amichevole questa mattina allo stadio Ianniello, la Primavera della Juve Stabia. Vincono le Vespe di Castellammare di Stabia con il punteggio di 5-2 grazie al poker di Della Pietra, ultimo colpo in entrata del duo Mainolfi-Amodio. L'altra rete stabiese è stata messa a segno da Mangini, mentre per gli azzurri in gol sono andati Manzi, che aveva sbloccato le marcature e Vrakas.

Queste le formazioni:

NAPOLI - 1 Idasiak, 2 Zanoli, 3 Zedadka, 4 Labriola, 5 Manzi, 6 Senese, 7 Zanon, 8 Virgilio, 9 Palmieri, 10 Vrakas, 11 Sgarbi a disp. 12 Danile 13, Vrikkis, 14 Costanzo, 15 Tsongui, 16 D’Onofrio, 17 Esposito, 18 Ceparano, 19 D’Amato, 20 Cioffi, 21 Cavallo, 22 Mancino A. all. Roberto Baronio

JUVE STABIA - 1 Esposito, 2 Todisco, 3 Romano, 4 Selvaggio, 5 Campanile, 6 Annibale, 7 Falanga, 8 Oliva, 9 Della Pietra, 10 Pulcino, 11 Fontanella a disp. 12 Spagnuolo, 13 Percore, 14 Boccia, 15 Luongo, 16 Damiano, 19 Mangini, 20 Guarracino, 21 Gaudino, 22 Arcella all. Luca Fusco

Reti: 17' Manzi (N), 35',57,81',82' Della Pietra (J), 67' Vrakas (N), 80' Mangini (J)