Primavera Napoli, in prova il talento finlandese classe 2004: nome, statistiche e ruolo

Calciomercato Napoli Primavera, è in prova uno dei maggiori talenti finlandesi: si tratta di Hugo Toivonen, attaccante classe 2004 del PKKU. Attaccante con grande struttura, forte e veloc,e con grande senso del goal: ha messo a segno 10 goal in 11 gare nel campionato in corso con il PKKU.

Hugo Toivonen in prova con la Primavera Napoli

Il calciatore Toivonen è inoltre la punta della nazionale finlandese under 18. Da qualche giorno si sta allenando in azzurro e vedremo se convincerà lo staff tecnico azzurro a puntare su di lui per la prossima stagione.