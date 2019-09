Primavera Napoli, tutto pronto per il Baronio bis: tra campionato, Youth League e Coppa Italia

Primavera Napoli - Due settimane e inizierà la stagione della Primavera del Napoli: tra campionato, Coppa Italia e Youth League gli azzurrini saranno impegnati per non sfiguare in nessuna delle tre competizioni. Lungo precampionato sotto gli ordini di Roberto Baronio, l'obiettivo resta sempre la salvezza in un torneo con un alto tasso di difficoltà.

Quest'anno ci sarà un cambio generazionale nella Primavera azzurra, il Napoli non potrà contare sui fedelissimi come Gaetano ed Esposito. Tante cessioni per poter dare la possibilità ai giovani talenti di poter emergere nel mondo dei professionisti. Gianluca Gaetano lascerà un'eredità difficile da colmare, 21 gol segnati da un calciatore son tanti in ottica salvezza. Baronio saprà dove e come migliorare la rosa che si presenta folta di classe 2002, alcuni promossi in Primavera e altri confermati in Under17. C'è da studiare tutte le possibili mosse ma un aiuto è arrivato anche dal mercato con l'operato di Gianluca Grava, responsabile del settore giovanile azzurro. Tre sono gli acquisti: Marc Tsoungui, Agapios Vrikkis e Samuele Vianni.

Primavera Napoli, la rosa azzurra

PORTIERI: Maione Gioacchino, Idasiak Hubert, Daniele Antonio Pio

Maione Gioacchino, Idasiak Hubert, Daniele Antonio Pio DIFENSORI: Senese Alberto, Manzi Claudio, Bartiromo Niccolò, Tsoungui Marc, Calvano Giovanni, Zanoli Alessandro, Potenza Vincenzo

Senese Alberto, Manzi Claudio, Bartiromo Niccolò, Tsoungui Marc, Calvano Giovanni, Zanoli Alessandro, Potenza Vincenzo CENTROCAMPISTI: D'Alessandro Nicola, Esposito Alessio, Zanon Simone, Labriola Valerio, Marrazzo Francesco, Mamas Rafail, Virgilio Raffaele, Vrikkis Agapios, Zedadka Karim, Vrakas Georgios

D'Alessandro Nicola, Esposito Alessio, Zanon Simone, Labriola Valerio, Marrazzo Francesco, Mamas Rafail, Virgilio Raffaele, Vrikkis Agapios, Zedadka Karim, Vrakas Georgios ATTACCANTI: Palmieri Ciro, Cioffi Antonio, Vianni Samuele, Sgarbi Lorenzo, Chianese Mario

Calendario Primavera 1

1.a giornata (14 settembre 2019): Napoli-Torino

(14 settembre 2019): 2.a giornata (21 settembre 2019): Bologna-Napoli

(21 settembre 2019): 3.a giornata (28 settembre 2019): Napoli-Inter

(28 settembre 2019): 4.a giornata (5 ottobre 2019): Empoli-Napoli

(5 ottobre 2019): 5.a giornata (19 ottobre 2019): Napoli-Roma

(19 ottobre 2019): 6.a giornata (26 ottobre 2019): Chievo Verona-Napoli

(26 ottobre 2019): 7.a giornata (2 novembre 2019): Napoli-Fiorentina

(2 novembre 2019): 8.a giornata (9 novembre 2019): Napoli-Sassuolo

(9 novembre 2019): 9.a giornata (23 novembre 2019): Atalanta-Napoli

(23 novembre 2019): 10.a giornata (30 novembre 2019): Napoli-Cagliari

(30 novembre 2019): 11.a giornata (7 dicembre 2019): Genoa-Napoli

(7 dicembre 2019): 12.a giornata (14 dicembre 2019): Napoli-Lazio

(14 dicembre 2019): 13.a giornata (21 dicembre 2019): Sampdoria-Napoli

(21 dicembre 2019): 14.a giornata (11 gennaio 2020): Napoli-Juventus

(11 gennaio 2020): 15.a giornata (18 gennaio 2020): Pescara-Napoli

Campionato Primavera Napoli

Calendario Youth League

1.a giornata (17 settembre 2019): Napoli-Liverpool

(17 settembre 2019): 2.a giornata (2 ottobre): Genk-Napoli

(2 ottobre): 3.a giornata (23 ottobre): Salisburgo-Napoli

(23 ottobre): 4.a giornata (5 novembre): Napoli-Salisburgo

(5 novembre): 5.a giornata (27 novembre): Liverpool-Napoli

(27 novembre): 6.a giornata (10 dicembre): Napoli-Genk

Tabellone Primavera TIM Cup

1° turno eliminatorio (25 settembre 2019): Napoli-Cosenza

Primavera TIM CUP

di Simone Scala

RIPRODUZIONE RISERVATA