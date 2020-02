Arriva la prima sconfitta per Angelini sulla panchina del Napoli dopo il successo corsaro contro il Torino della settimana scorsa. Ko rocambolesco per gli azzurri che pagano un errore difensivo e il cinismo del Bologna. La formazione partenopea resta in piena zona retrocessione.

Clicca in allegato per visualizzare la fotogallery a cura di Paolo Manzo