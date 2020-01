Primavera, Napoli battuto dalla Juve: risultati e classifica

Sconfitta casalinga per il Napoli Primavera che brucia come un macigno, la Juventus passa di misura allo Ianniello. Continua la crisi azzurra, la formazione di Roberto Baronio resta all'ultimo posto in classifica. Decide il match una rete di Ranocchia al 14 minuto del primo tempo.

Primavera 1, i risultati della 14.a giornata

Genoa-Atalanta 0-3

Chievo Verona-Cagliari 0-3

Fiorentina-Sampdoria 2-2

Napoli-Juventus 0-1

Torino-Sassuolo 0-0

Roma-Pescara 2-1

Inter-Empoli 3-1

Bologna-Lazio 0-0

Primavera 1, la classifica

Atalanta 40 (zona play off Scudetto) Cagliari 31 (zona play off Scudetto) Roma 26 (zona play off Scudetto) Inter* 26 (zona play off Scudetto) Juventus 24 (zona play off Scudetto) Genoa 21 (zona play off Scudetto) Empoli 17 Torino 17 Lazio 17 Sampdoria* 16 Bologna 16 Fiorentina 15 Sassuolo 14 (zona play out) Pescara 11 (zona play out) Chievo Verona 10 (retrocessione in Primavera 2) NAPOLI 9 (retrocessione in Primavera 2)

* = una partita in meno