Primavera, le pagelle di Roma-Napoli 3-3: bomber Vianni, Zanoli choc. Sami spettatore, Zanon a tratti spaesato

Era iniziata male, anzi malissimo poi la grinta ha prevalso e permesso al Napoli Primavera di compiere la remuntada. Peccato per il gol subito a inizio ripresa altrimenti sarebbe stato davvero compiuto un miracolo. Un punto importante guadagnato contro la Roma, tra le squadre più forti del campionato Primavera. Che sia il primo di una lunga serie di punti per conquistare la salvezza.

Primavera, le pagelle di Roma-Napoli 3-3

Idasiak 6.5 - Insicuro nei primi minuti di gioco, permette a Zalewski evitando l'uscita di colpire il pallone di testa in area piccola. Col passare del tempo è costretto a prendere le misure viste le tante conclusioni giallorosse. Si distende effettuando una parata straordinaria sul tiro di Estrella in area di rigore (26'). Tra i migliori in campo trasmettendo fiducia e sicurezza alla retroguardia azzurra.

Costanzo 5.5 - Mura una conclusione di D'Orazio diretta in rete, si fa trovare al posto giusto. Perde la marcatura su Estrella che firma la rete del 3-3 ad inizio ripresa.

Zanoli 5 - Lascia Trasciani libero di appoggiare il pallone in rete a due passi dalla porta, un errore decisivo ai fini del risultato. Non è l'unico errore anzi si ripete nei primi minuti della ripresa permettendo a Trasciani di servire Estrella per firmare il pari.

D'Onofrio 6 - Regala palla a D'Orazio che serve Estrella in area di rigore sfiorando il raddoppio (26'). Deciso e cattivo ma soffre la velocità degli attaccanti giallorossi nonostante gli interventi decisivi.

Vrikkis 6 - Con qualche iniziativa prova a impensierire la difesa giallorossa: la sua velocità preoccupa i difensori giallorossi. E' il suo l'assist vincente a Vianni che ha permesso agli azzurri di accorciare prima e pareggiare poi (dal 27'st Cioffi sv).

Sami 5 - Lento e macchinoso, si fa letteralmente sovrastare dai centrocampisti giallorossi. Tocca pochissimi palloni, non riesce mai a prendere iniziativa.

Ceparano 6.5 - Il suo compito è quello di fermare le avanzate offensive della Roma ma nella prima mezz'ora lascia sempre campo libero ai giallorSossi in una zona nevralgica come il limite dell'area di rigore. Poi la scintilla che permette al Napoli di pareggiare: ruba palla a un centrocampista giallorosso e lancia Labriola che firma il pareggio. Il suo lavoro è oro colato per Angelini con grinta e cattiveria prova a vincere i constrasti a centrocampo.

Marrazzo 6 - Partita di sacrificio per il numero undici azzurro, corre e lotta sulla fascia sinistra anche se si fa dribblare qualche volta di troppo. Va anche al tiro impensierendo Zamarion. (dal 38'st Virgilio sv).

Zanon 6 - Si trova al posto giusto ma a volte sembra spaesato. Nel primo tempo tocca pochissimi palloni, migliora nella ripresa.

Labriola 6.5 - Corre tanto e cerca sempre di impensierire la retroguardia giallorossa: alla prima occasione buona, insacca la palla in rete. Fornisce l'assist vincente a Vianni con un cross con il contagiri (dal 20'st Mamas sv).

Vianni 7 - La remuntada del Napoli parte dai suoi piedi: si gira e con un diagonale batte Zamarion, un gol da attaccante esperto. Firma anche il sorpasso momentaneo con un colpo di testa da bomber d'area di rigore (dal 38'st D'Amato sv).

All.: Angelini 6 - Troppe le assenze ma riesce a schierare la formazione migliore per affrontare la Roma. Un pareggio d'oro contro una delle squadre più fort del campionato. Un dato, però, deve far riflettere l'allenatore: i tre gol dei giallorossi provengono tutti da calcio d'angolo. Gli azzurri devono migliorare sui calci piazzati e questo è un compito dell'allenatore.

di Simone Scala

