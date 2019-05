Primavera, le pagelle di Juventus-Napoli 4-0: Lovisa e Mezzoni irriconoscibili, Perini da rivedere. Idasiak, che errore!

Le pagelle di Juventus-Napoli 4-0

Idasiak 5 - Ottimo intervento su Markovic (4'), poteva fare qualcosa in più sul gol di Frederiksen. Sul quarto gol un errore da principiante: svirgola il pallone e regala la gioia del gol a Markovic. Non blocca un tiro di Frederiksen e rischia di far segnare alla Juventus un altro gol.

Perini 4.5 - Lascia calciare liberamente Frederiksen in occasione del gol della Juventus. Perde la marcatura su Markovic, la traversa salva il difensore azzurro. Non riesce mai a prendere le misure giusta nei confronti degli avversari.

Esposito 5.5 - Sfortunato il capitano azzurro nel colpire la traversa con un colpo di testa. Decide di uscire palla al piede (43') ma la perde e mette in pericolo gli azzurri.

Manzi 6 - Difficilmente la Juventus sfonda sulla sua fascia di competenza (dal 27'st Calvano sv).

Mezzoni 4.5 - Approccio inesistente, i pericoli della Juventus nascono dalla sua fascia di competenza. Una delle peggiori prestazioni dell'ex Carpi, infatti la sua partita finisce al 35' (dal 35'pt Casella 6 - Salvataggio importante su Pinelli che a due passi dalla porta difesa da Idasiak poteva segnare il quarto gol bianconero).

Mamas 5.5 - Gestisce il possesso palla azzurro ma viene schiacciato dal centrocampo della Juventus.

Lovisa 4.5 - Dopo una discreta prima mezz'ora di gara commette un errore grave per un centrocampista: palla persa al limite dell'area di rigore con Fagioli che firma il tris (dal 35'pt Vrakas 6 - Prova ad impensierire la retroguardia bianconera e ci riesce. Ottimo gesto tecnico al 60': si gira e calcia di collo piede, peccato non aver segnato per un ottimo intervento di Siano).

Zanon 5 - Torna titolare per sostituire l'assente Zedadka. Resta incantato e non marca Makoun in occasione del 2-0 della Juventus. Si fa saltare troppo facilmente dagli attaccanti bianconeri. Baronio capisce le sue difficoltà e lo sposta come centrocampista centrale (dal 27'st Gaeta 6 - Ottimo approccio, prova a segnare con un tiro in diagonale).

Labriola 6 - Ricopre il ruolo di vice Gaetano nel 3-4-1-2 di Baronio. La numero dieci è una maglia che pesa anche in Primavera, cerca di partecipare alla manovra azzurra e fornire assist. Prova a entrare in area di rigore a suon di dribbling.

Palmieri 5.5 - Approccio sbagliato alla partita, un dato rispecchia la sua prestazione: 1 tiro in porta.

Sgarbi 5 - Qualche movimento ma poco incisivo. Riesce a conquistare qualche fallo da posizione interessante (dal 14'st Bertoli sv).

All.: Baronio 5.5 - Orfano di D'Andrea, Gaetano e Zedadka che sono stati convocati in prima squadra. Nonostante l'ultima giornata di campionato cerca di schierare la miglior formazione possibile per vincere e quindi niente turnover. Ma l'approccio della sua squadra è pessimo: gli azzurri subiscono tre gol in trenta minuti, il tecnico decide di sostituire Mezzoni e Lovisa, e cambiare modulo: 4-4-2. Nulla da fare anzi la Juventus dilaga, la sua squadra è già in vacanza.

di Simone Scala

