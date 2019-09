Primavera, Baronio: "Il nostro obiettivo è la salvezza. Vrakas? Con Gaetano davanti si appiattiva, oggi non è così. Vianni? Deve star fuori un altro po'" [VIDEO CN24]

Roberto Baronio, allenatore della Primavera del Napoli, ha rilasciato un'intervista ai microfoni della stampa presente allo stadio di Frattamaggiore per la gara vinta contro il Torino. Ecco quanto evidenziato dal nostro inviato:

"I difetti ci sono sempre perchè ogni squadra non è mai perfetta e dobbiamo migliorare in tante cose. Però la gara di oggi è stata positivissima da parte di tutti, a volte si può anche perdere se gli avversari sono più forti, ma lo spirito dei ragazzi deve essere positivo con la voglia di salvarsi. L'obiettivo dev'essere questo. La forza del Napoli dev'essere la squadra, oggi il Torino ha giocato con Iago Falque perchè deve recuperare. Oggi Marrazzo è entrato molto bene così come gli altri, ma non è facile per calarsi nella realtà. Vrakas? L'anno scorso non ha mai giocato e gli serve continuità, ma ha doti importanti. Oggi ha fatto vedere una buona punizione, l'anno scorso aveva Gaetano davanti e si era appiattito. Fase difensiva? L'importante è non prendere goal, poi abbiamo giocatori che possono far goal in ogni momento. Senese? Le leggerezze che ha avuto oggi sono il suo punto debole, può essere il suo anno, ma dipende da lui. E' solo una questione mentale e deve migliorare. La società ha lavorato bene ed ha messo a nostra disposizione altri tre calciatori nuovi e speriamo ci potranno dare una mano. Vrikkis è entrato oggi, ma già lo conoscevamo ed è un nazionale cipriota. Ci darà una mano. Mark Tsoungui non sta benissimo fisicamente ma darà un apporto importante. Vianni è arrivato con un problema al gomito e deve stare fermo quache altro giorno. Liverpool? Martedì ci ritroviamo in un'altra competizione bellissima, tutte le squadre europee ci daranno molti problemi. Partiamo inferiori rispetto a tutti, ma non la daremo vinta".