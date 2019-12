Primavera, le pagelle di Genoa-Napoli 0-3: Labriola talentuoso, Palmieri trascinatore. Sgarbi, finalmente titolare! Sospiro di sollievo per Baronio

Primavera, le pagelle di Genoa-Napoli 0-3

Idasiak 7 - Trasmette sicurezza e fiducia alla retroguardia azzurra, para continuamente le conclusioni degli attaccanti del Genoa. Bravo anche nelle uscite, l'area piccola è di sua proprietà.

Zanoli 7 - Tanta intelligenza nel difendere e soprattutto capace nell'impostare quando la manovra azzurra parte dalla retroguardia.

Senese 7 - Al centro della difesa riesce a fermare tutte le avanzate offensive del Genoa. Contrasti decisi, tanto agonismo: è ciò che serve questa squadra. Salvataggio in extremis sulla conclusione diretta in porta di Zennaro.

Manzi 7 - Finalmente torna in campo! La sua assenza si era fatta sentire, tre turni di riposo per una squalifica rimediata. La cattiveria e la tenacia del capitano azzurro quest'oggi hanno fatto la differenza.

Vrikkis 6.5 - Cresciuto tantissimo sotto gli ordini di Baronio, pericoloso in fase offensiva e attento in quella difensiva.

Labriola 7.5 - Segna un gol da veterano: diagonale micidiale con precisione e tempi giusti. Inoltre la sua punizione con i contagiri permette a Sgarbi di firmare il tris sulla respinta di Vodisek. Le sue qualità tecniche non si discutono e nemmeno il suo momento di forma. Il talento c'è, deve essere soltanto più continuo (dal 32'st Esposito sv).

Mamas 6 - Gestisce il fraseggio a centrocampo e le ripartenze azzurre. Qualche volta di troppo si fa anticipare dai centrocampisti rossoblu e perde palla in zone nevralgiche del campo (dal 32'st D'Onofrio sv).

Marrazzo 6.5 - Corre e lotta a centrocampo, ci prova con alcune conclusioni dal limite dell'area di rigore. Coraggioso il centrocampista che sta ripagando la fiducia di Baronio.

Zedadka 6.5 - La sua esperienza è oro colato per la formazione azzurra: intesa massima con Manzi, i due difficilmente vengono dribblati dagli avversari. Inoltre l'esterno azzurro in fase offensivo sovrasta i rossoblu con la sua velocità e caparbietà (39'st D'Amato sv).

Palmieri 7.5 - Ispirato quest'oggi, lo dimostrano i tanti dribbling ubriacanti ai danni dei difensore del Genoa. Apre le danze del match con un tiro preciso e imprendibile per l'estermo difensore del Genoa, Vodisek. Prestazione matura per l'attaccante azzurro che ha trascinato la squadra alla vittoria (dal 26'st Vianni sv).

Sgarbi 7.5 - Dopo due partite partito dalla panchina, finalmente titolare! L'attaccante azzurro è un rifinitore d'oro: bravo nel mandare i compagni in porta proprio come con Palmieri in occasione del primo gol. Inoltre torna al gol con un tap-in vincete fondamentale, segnare gli fa sempre bene (39'st Vrakas sv).

All.: Baronio 7 - Sospiro di sollievo per il tecnico azzurro, la sua squadra non vinceva dalla prima giornata di campionato. Il Napoli Primavera torna alla vittoria per risalire la china, Baronio può tornare a lavorare con serenità nonostante una classifica ancora deleteria. L'allenatore ritrova la difesa titolare con Zanoli, Senese e Manzi: questi tre fanno la differenza contro la terza in classifica. Inoltre sceglie di lanciare sia Sgarbi che Marrazzo dal primo minuto e la scelta si rivela azzeccata. Inoltre ha migliorato il Napoli dal punto di vista mentale, lo si vede perché ad ogni gol tutti si abbracciano.

di Simone Scala

