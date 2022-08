Napoli Under 18, è già al lavoro il nuovo allenatore: ecco di chi si tratta

Ultime notizie calcio giovanile - SSC Napoli, è stato scelto il nuovo allenatore per il Napoli Under 18. C'è una new entry, infatti, nel settore giovanile del club partenopeo.

Napoli U18, nuovo allenatore: è Tedesco

Il nuovo allenatore è già arrivato: si tratta di Andrea Tedesco, ex allenatore della nazionale Under 19 del Malta e della Casertana, che è già al lavoro per gli azzurri.