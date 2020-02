DIRETTA - Primavera, Inter-Napoli 2-0 (8' e 44' Mulattieri): problema al ginocchio per Zedadka, entra Labriola al suo posto

Il Napoli Primavera gioca oggi contro l'Inter in trasferta per la 18esima giornata di campionato allo stadio Breda (ore 13). Segui la diretta testuale del match su CalcioNapoli24.it.

51' - Azione manovrata del Napoli, Vrikkis ci prova dal limite dell'area di rigore: tiro centrale, blocca Pozzer.

49' - Zedadka si accascia a terra, entra lo staff medico per curare il calciatore azzurro. L'esterno chiede il cambio per un problema al ginocchio, al suo posto entra Labriola.

46' - Cambio dell'Inter: esce Attys, entra Gianelli.

14.01 - Inizia la ripresa!

13.45 - Termina il primo tempo!

44' - Goal dell'Inter: cross in area di rigore di Persyn, colpo di testa di Mulattieri che insacca la palla in rete. Eccezionale l'attaccante nerazzurro, un altro gol alla Ibrahimovic.

39' - Colpo di testa di Fonseca in area di rigore che colpisce la traversa, sulla respinta ancora l'attaccante nerazzurro manda il pallone alto.

37' - Calcio di punizione battuto da Palmieri, palla alta sopra la traversa.

32' - Azione manovrata dell'Inter: cross basso di Persyn in area di rigore, velo di Gnonto e tiro di Schirò: Daniele devia in calcio d'angolo. Corner battuto dai nerazzurri, girata di Ntube che sfiora il palo.

31' - Gnonto cambia gioco per Attys che incrocia la palla da posizione defilata: Daniele blocca in due tempi.

29' - Fallo di Attys su Palmieri, l'arbitro ferma il gioco e ammonisce il centrocampista nerazzurro.

26' - Ottimo scambio tra Palmieri e Vianni con quest'ultimo che viene chiuso in area di rigore.

21' - Tiro al volo di Mulattieri dal limite dell'area di rigore, l'attaccante colpisce la traversa!

16' - Gol annullato all'Inter: calcio di punizione di Gnonto, ribattuta maldestra di Daniele con Kinkoue che calcia al volo e insacca in rete ma viene annullato per posizione di offside di Attys che ha impedito al portiere azzurro di intervenire.

11' - Conclusione dalla distanza di Zedadka deviata in calcio d'angolo.

8' - Goal dell'Inter: calcio d'angolo nerazzurro, Ntube sbaglia a colpire il pallone ma riesce a servire Mulattieri che con un colpo al volo alla Ibrahimovic insacca la palla in rete alle spalle di Daniele.

6' - Ottima chiusura di Zedadka su Attys diretto verso la porta difesa da Daniele.

5' - Mulattieri spinge sulla fascia destra, crossa in area di rigore ma Daniele in uscita blocca in due tempi.

13.00 - Inizia la partita

12.30 - Le formazioni ufficiali

INTER (3-4-1-2): Pozzer; Moretti, Kinkoue, Ntube; Persyn, Attys, Schirò, Vezzoni; Gnonto; Mulattieri, Fonseca. A disp.: Tononi, Alcides, Cortinovis, Dimarco, Burgio, Gianelli, Casadei, Boscolo Chio, Bonfanti, Satriano, Vergani. All.: Madonna.

NAPOLI (4-3-3): Daniele; Zanoli, Senese, Costanzo, Zedadka; Zanon, Ceparano, Sami; Vrikkis, Vianni, Palmieri. A disp.: Idasiak, D'Onofrio, Marrazzo, D'Amato, Virgilio, Labriola, Vrakas, Cioffi, Sgarbi. All.: Angelini.

12.20 - Squadre in campo per il riscaldamento.

I convocati di Angelini

Ceparano, Cioffi, Costanzo, D’Amato, D’Onofrio, Daniele, Idasiak, Labriola, Marrazzo, Palmieri, Sami, Senese, Sgarbi, Vianni, Virgilio, Vrakas, Vrikkis, Zanoli, Zanon, Zedadka.

Primavera 1, i risultati della 17esima giornata

Roma-Torino 1-2

Fiorentina-Inter 1-2

Napoli-Bologna 0-1

Pescara-Lazio 2-4

Juventus-Atalanta 2-1

Cagliari-Empoli 2-1

Sassuolo-Genoa 4-3

Sampdoria-Chievo Verona 2-2

Primavera 1, la classifica

Atalanta 42 (zona play off Scudetto) Cagliari 38 (zona play off Scudetto) Inter 31 (zona play off Scudetto) Juventus 30 (zona play off Scudetto) Roma 27 (zona play off Scudetto) Genoa 24 (zona play off Scudetto) Sampdoria 24 Empoli 23 Sassuolo 23 Torino 21 Lazio 20 Bologna 19 Fiorentina 18 (zona play out) Pescara 15 (zona play out) NAPOLI 12 (retrocessione in Primavera 2) Chievo Verona 12 (retrocessione in Primavera 2)

Primavera 1, il programma della 18esima giornata