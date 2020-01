DIRETTA - Primavera, Pescara-Napoli 0-0: termina il primo tempo! Regna la paura al Delfino

Il Napoli Primavera affronta il Pescara per la quindicesima giornata di campionato al Centro Sportivo Delfino alle ore 10. Segui la diretta testuale della partita su CalcioNapoli24.it.

10.46 - Termina il primo tempo! Regna la paura tra Pescara e Napoli visto che in palio ci sono tre punti fondamentali per la lotta salvezza.

44' - Pavone intercetta un contropiede del Napoli e punta la porta difesa da Idasiak ma poi decide di allargare il gioco per Dallo che crossa in area di rigore: Idasiak in uscita smanaccia.

38' - Palla in area di rigore per Blanuta che calcia al volo di prima intenzione, Tsongui si oppone e salva la retroguardia azzurra.

27' - La difesa del Napoli respinge un cross proveniente dall'out di sinistra, palla che arriva tra i piedi di Diambo: il centrocampista calcia di prima intenzione ma la sua conclusione termina alta sopra la traversa.

21' - Azione solitaria di Blanuta che arriva in area di rigore e prova il cross basso, Costanzo anticipa e devia in calcio d'angolo rischiando l'autogol.

14' - Calcio di punizione battuto da Labriola che crossa in area di rigore, colpo di testa di Senese ma Sorrentino si distende e para: sulla respinta calcia Manzi che colpisce il palo.

13' - Allungo di Palmieri fermato da Mane al limite dell'area di rigore, l'arbitro concede il fallo e ammonisce il calciatore del Pescara.

8' - Calcio di punizione al limite dell'area di rigore di Labriola, conclusione alta sopra la traversa.

5' - Fase di studio per entrambe le formazioni, la posta in palio è alta e quindi le due difese son ben coperte. Il Pescara sta riuscendo a costruire gioco, il Napoli è un po' nervoso e non ha un'ottima manovra.

10.01 - Inizia la partita

9.20 - Squadre in campo per il riscaldamento.

9.10 - Le formazioni ufficiali:

Sorrentino, Martella, Dallo, Mane, Martini, Quacquarelli, Camilleri, Diambo, Blanuta, Pavone, Mascella. A disposizione: Radaelli, Chiacchia, Cipolletti, Mercado, Longobardi, De Marzo, Tringali, Sonno. Allenatore: Legrottaglie. NAPOLI: Idasiak, Costanzo, Tsongui, Virgilio, Manzi, Senese, Zanon, Zedadka, Palmieri, Labriola, Vianni. A disposizione: Daniele, Zanoli, D’Onofrio, Ceparano, Vrikkis, Vrakas, Marrazzo, Cioffi, Sgarbi. Allenatore: Baronio.

La probabile formazione

NAPOLI (4-3-1-2): Idasiak; Zanoli, Senese, Manzi, Tsoungui; Zedadka, Virgilio, Labriola; Vrakas; Vianni, Palmieri

I convocati di Baronio

Ceparano, Cioffi, Costanzo, D’Onofrio, Daniele, Idasiak, Labriola, Manzi, Marrazzo, Palmieri, Senese, Sgarbi, Tsoungui, Vianni, Virgilio, Vrakas, Vrikkis, Zanoli, Zanon, Zedadka.

Primavera 1, il programma della 15esima giornata

Sampdoria-Roma 5-4

Cagliari-Inter 1-1

Empoli-Chievo Verona 3-2

Juventus-Fiorentina 2-1

Pescara-Napoli (domenica alle 10)

Atalanta-Torino (domenica alle 14.30)

Sassuolo-Bologna (domenica alle 17)

Lazio-Genoa (lunedì 14.30)

Primavera 1, la classifica

Atalanta 40 (zona play off Scudetto) Cagliari 31 (zona play off Scudetto) Roma 26 (zona play off Scudetto) Inter* 26 (zona play off Scudetto) Juventus 24 (zona play off Scudetto) Genoa 21 (zona play off Scudetto) Empoli 17 Torino 17 Lazio 17 Sampdoria* 16 Bologna 16 Fiorentina 15 Sassuolo 14 (zona play out) Pescara 11 (zona play out) Chievo Verona 10 (retrocessione in Primavera 2) NAPOLI 9 (retrocessione in Primavera 2)

* = una partita in meno