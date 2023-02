Primavera, Napoli-Fiorentina per la 21esima giornata: diretta testuale su CN24

Ultimissime Calcio Napoli - Calendario pieno per la SSC Napoli sabato 25 febbraio, perché giocheranno sia la prima squadra che la Primavera.

Se il gruppo di Luciano Spalletti è infatti atteso alle 18.00 al Castellani per la 24esima giornata di Serie A contro l'Empoli, alle 14.30 scendono in campo anche gli azzurrini di Niccolò Frustalupi per la 21esima giornata in casa contro la Fiorentina.

I primi giocano per il sogno scudetto, i secondi, invece, per sfuggire allo spettro della retroscessione. Potrete seguire su CalcioNapoli24.it la diretta testuale del match di Cercola.

Primavera, Napoli Fiorentina 0-0: la diretta testuale

- in attesa di aggiornamento