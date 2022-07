Mezzoni pronto a lasciare ancora Napoli: ad un passo il prestito in Serie C

Notizie Napoli calcio. Mezzoni è pronto ad una nuova avventura in prestito lontano da Napoli: il terzino classe 2000 di proprietà degli azzurri andrà in Serie C.

Napoli, nuovo prestito per Mezzoni

Da tempo sul giocatore, adesso secondo quanto raccolto dai colleghi di Tuttoc.com, l'Ancona è pronto a chiudere la trattativa per Francesco Mezzoni, terzino destro classe 2000 del Napoli. La formula è quella del prestito.