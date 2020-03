Ultimissime Napoli - Gianluca Gaetano, centrocampista del Napoli in prestito alla Cremonese, è stato premiato dal portale specializzato La Giovane Italia come ‘Best Player’ del campionato Primavera 1 stagione 2018-2019. Questo il suo post su Instagram:

“Ringrazio la giovane Italia per avermi scelto e per aver creduto in me. Non mollate e non molliamo mai che pian piano arriveranno le soddisfazioni”