Notizie Napoli calcio. Antonio Vergara (classe 2003) e Coli Saco (2002) sono due tra i più interessanti talenti della Primavera del Napoli. Entrambi protagonisti nell'ultima stagione, lasceranno Napoli in prestito per accumulare esperienza e minuti.

Calciomercato Napoli, Vergara e Coli Saco alla Pro Vercelli

Come riportato da Gianluca Di Marzio, per Vergara e Coli Saco è pronto il prestito alla Pro Vercelli in Serie C: i due azzurrini passeranno un'annata in bianconero per poi fare ritorno alla base ed essere valutati nella loro crescita.