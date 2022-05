Calciomercato Napoli, Ambrosino può finire in prestito al Bari: novità sul futuro di Zerbin

Notizie Napoli calcio. In vista della prossima stagione il Napoli sta riflettendo anche sul futuro dei suoi tanti giovani talenti. Detto del ritorno di Gaetano, sono diversi i profili ancora in rampa di lancio.

A cominciare da Ambrosino, che a suon di gol e giocate ha fatto benissimo con la Primavera azzurra. Un altro profilo che in Serie B si è distino è stato invece Alessio Zerbin, trascinatore del Frosinone. Ecco quanto scritto da Il Mattino sui due giovani calciatori di proprietà del Napoli:

Ambrosino? Ecco, l'idea è quello di girarlo in prestito al Bari per la prossima stagione in serie B. E tra i baby che rientrano alla base, occhio anche ad Alessio Zerbin, reduce da una stagione molto positiva al Frosinone: 30 presenze e 8 gol per il 24enne su cui la valutazione finale dovrà essere fatta da Luciano Spalletti.