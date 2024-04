Accordo Cruciani-Mughini, due premi alle migliori tesi di laurea e una somma di denaro per un’associazione contro le mafie

Due premi alle migliori tesi di laurea e una somma di denaro per un’associazione contro le mafie. È questo il frutto dell’accordo stretto tra il dottor Catello Maresca, l’avvocato Claudio Botti ed il professore Guido Clemente di San Luca, assistiti dagli avvocati Contrada e Pagliano, a seguito della rimessione della querela sporta nei confronti dei signori Giuseppe Cruciani, David Parenzo e Giampiero Mughini, dopo aver preso atto delle loro scuse per quanto detto, nel corso di una puntata della trasmissione radiofonica “La Zanzara”, sul convegno organizzato nel novembre del 2018 per presentare il libro su “Campionato di calcio e Stato di diritto”.

A seguito della remissione della querela e delle relative accettazioni, nell’udienza del 22 marzo 2024, il Tribunale di Roma, presone atto, ha emesso sentenza di non doversi procedere nei confronti degli imputati. In base all’accordo, una somma di denaro è stata dai querelati devoluta all’associazione di promozione sociale “Unione nazionale italiana della cultura antimafia”, e un’altra per la istituzione di un premio da conferire alle due migliori tesi di laurea sui temi della “Giuridicità delle regole del calcio”, Cattedra istituita nel 2022 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli.