Piotr Zielinski non era a disposizione di Calzona per Napoli-Barcellona di Champions League: come sappiamo il centrocampista, che lascerà il Napoli a fine stagione, non è stato inserito in lista Uefa. Nonostante ciò, il polacco ha voluto essere accanto alla squadra azzurra ed era al Maradona: al termine della gara è sceso anche negli spogliatoio dai suoi compagni di squadra.Â