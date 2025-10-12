Viviano: "Cristiano Ronaldo? Oggi non lo vedrei all'Inter o al Napoli, vi spiego il motivo"

Emiliano Viviano, ex portiere e opinionista, ha dichiarato a TV Play che Cristiano Ronaldo non si adatterebbe oggi all’Inter o al Napoli per motivi tecnici e di sistema di gioco. Secondo lui, invece, CR7 potrebbe essere titolare in squadre come Juventus, Milan, Roma, Lazio, Atalanta e Bologna, dove lo stile di gioco si sposerebbe meglio con le sue caratteristiche.

"Dove giocherebbe Cristiano Ronaldo? A mio avviso, sarebbe titolare in diverse squadre di Serie A: penso alla Juventus, al Milan, alla Roma, all’Atalanta, alla Lazio e anche al Bologna. Ma non lo vedrei affatto in campo con la maglia dell’Inter o del Napoli, per motivi tecnici e di sistema di gioco”