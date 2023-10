Verona-Napoli, scontri fra tifosi all'esterno del Bentegodi. La situazione

Notizie Calcio Napoli – Dopo la sosta della nazionali riparte la Serie A con Verona-Napoli, gara che si giocherà alle 15.00. A far parlare ancora prima delle questioni di campo sono però i disordini all'esterno del Bentegodi. In mattinata hanno avuto luogo degli scontri tra una sessantina di tifosi, alcuni già fernati dalla polizia che ha dovuto intervenire per placare gli animi.

Il Questore di Verona, Roberto Massucci, ha emesso 36 daspo per i tifosi del Napoli e l'allontanamento dalla provincia. Gli ultras - riferisce la Questura - hanno compiuto un'azione premeditata, tutti incappucciati, e hanno cercato il contatto con la tifoseria locale. Sono stati quindi identificati e sottoposti a provvedimenti amministrativi.