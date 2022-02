Venezia-Napoli - Si conclude a reti bianche il primo tempo del Penzo

Finisce a reti bianche il primo tempo tra Venezia e Napoli.

Sono gli azzurri come da previsione, a prendere il comando del gioco al Penzo, ma senza incidere dalle parti di Lezzerini.

Un palo da posizione impossibile per Osimhen e qualche altro tentativo velleitario per gli azzurri, e un acuto di Okereke neutralizzato con non poca difficoltà da Ospina, sono gli uniti sussulti degni di nota dei primi 45 minuti.

Il Venezia si conferma un avversario ostico e organizzato per gli uomini di Luciano Spalletti