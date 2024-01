UFFICIALE - Ngonge non convocato dal Verona, si attende solo l'annuncio del trasferimento al Napoli

Mister Marco Baroni ha convocato 20 calciatori per Roma-Hellas Verona, match valido per la 21a giornata della Serie A TIM 2023/24, in programma domani, sabato 20 gennaio alle ore 18, allo stadio 'Olimpico' di Roma. Non c'è Ngonge, in attesa dell'annuncio ufficiale del suo passaggio al Napoli.

ROMA-VERONA, I CONVOCATI

1 Montipò

2 Amione

9 Henry

11 Djuric

13 Cruz

16 Chiesa

20 Saponara

23 Magnani

25 Serdar

27 Dawidowicz

31 Suslov

32 Cabal

34 Perilli

37 Charlys

38 Tchatchoua

75 Calabrese

77 Mboula

80 Cisse

90 Folorunsho

99 Bonazzoli