Udinese in vantaggio al minuto 32. Ad andare in rete è Kevin Lasagna: il numero 15 si infila in un buco della difesa azzurra e beffa Alex Meret. Padroni di casa in vantaggio poco dopo la mezz'ora. L'azione nasce da una disattenzione del Napoli, con gli azzurri che perdono palla a centrocampo. A quel punto diventa facile per Fofana imbucare per l'attaccante friulano che è freddo nella conclusione.