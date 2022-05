Secondo quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno, tre squadre campane, su otto, in lotta per lo scudetto di calcio a cinque. E spicca subito un derby: Sandro Abate Avellino-Napoli Futsal che si daranno battaglia per un posto in semifinale, mentre la Feldi Eboli sarà opposta a Padova. La corsa tricolore degli azzurri di Basile inizierà in Irpinia oggi alle 18. Nella stagione regolare una vittoria per parte e ora la sfida verità.

