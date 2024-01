Alle ore 15 andrà in scena Torino-Napoli, gara valida come ultime giornata del girone d'andata. Walter Mazzarri non potrà essere in panchina perchè squalificato, ma ha già preso posizione per seguire i suoi ragazzi: l'allenatore del Napoli assisterà alla gara dalla tribuna stampa dello stadio Olimpico Grande Torino.