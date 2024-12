Notizie Napoli calco. Nel corso del secondo tempo di Torino-Napoli è successo un episodio curioso nel momento dell'ingresso in campo di Spinazzola: l'esterno ha portato un bigliettino ad Anguissa con le disposizioni richieste da Conte e comunicate dal vice Stellini.

La richiesta era relativa ad un nuovo schema tattico soprattutto in avanti, con una posizione inedita per lo stesso Anguissa. Ecco cosa c'era scritto sul bigliettino come fatto vedere dai colleghi di Dazn.